ЦИК рассказал о распределении мест между партиями в Госдуме

Центральная избирательная комиссия опубликовала список с распределением мест в Госдуме после выборов, прошедших на минувшей неделе. Большинство досталось «Единой России».

За лидирующей партией остались 324 мандата. Следом идет КПРФ — коммунистам досталось 57 мест. На 30 меньше у «Справедливой России — За правду» — 27 мандатов. ЛДПР получили 21 место, а партия «Новые люди» — 13. Кроме того, еще три партии получили по одному мандату. Речь идет о «Гражданской платформе», «Родине» и Партии Роста.

Помимо этого, в Госдуму прошли еще пять самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму проходили в России на протяжении трех дней — с 17 до 19 сентября. Окончательные итоги, по словам Эллы Памфиловой, будут подведены в пятницу этой недели — 24 сентября.