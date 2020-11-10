Госдума утвердила кандидатуры новых министров

Депутаты Госдумы на заседании утвердили экс-главу «Аэрофлота» Виталия Савельева на пост министра транспорта. Бывшего главу Минвостокразвития Александра Козлова утвердили на пост министра природных ресурсов и экологии.

Минстрой возглавит бывший заместитель руководителя ведомства Ирек Файзуллин. Министром энергетики станет Николай Шульгинов, который руководил «Русгидро», а министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков. Ранее он был генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

Госдума утвердила все предложенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры. Так, бывший министр Александр Новак станет вице-премьером.

9 ноября президент России Владимир Путин отправил бывших глав Минтранса, Минприроды и Минстроя — Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева — в отставку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что отставки связаны с необходимостью ротации состава правительства, а не с неисполнением поручений руководителя Российского государства.