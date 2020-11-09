Отставки министров объяснили в Кремле

Пресс-секретарь Путина пояснил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, и напомнил, что кандидатуры руководителей министерств предлагает премьер, а потом их утверждает Госдума. Только после этого их назначает президент.

9 ноября Путин отправил глав Минтранса, Минприроды и Минстроя — Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева — в отставку. Еще он отстранил от должности полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил на пост министра транспорта кандидатуру генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева, на пост министра природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а в качестве руководителя Минстроя — заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.