Власть 13 июля 2023, 17:32 Госдума приняла во втором чтении проект, запрещающий врачам проводить операции по смене пола Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о запрете смены пола РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола. Медработниками нельзя будет делать операции по смене пола, указано на сайте. Исключение — лечение врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — указано в проекте закона.

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Для этих целей также нельзя будет принимать никакие медицинские препараты. Когда закон вступит в силу, все справки по смене пола для людей, которые не поменяли паспорт, аннулируют.

Кроме того, недействительным станет брак, если один из супругов делал соответствующую операцию. Людям, менявшим пол, запретят усыновлять или брать на попечительство детей.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи также разработает инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в других странах, где разрешена смена пола.

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