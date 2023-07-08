Общество 08 июля 2023, 17:57 Законопроект о запрете смены пола собираются принять вопреки сопротивлению Депутат Толстой: работу по запрету смены пола продолжат до установления полного табу РИА «Новости»

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Борьбу со сменой пола продолжат до установления полного запрета таких операций. Законопроект встречает сопротивление, но будет принят. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Несмотря на сопротивление, которое мы испытываем при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят», — отметил он.

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По словам Толстого, депутаты собираются довести начатое до конца, закрыть все лазейки и установить полный запрет.

Спикер Госдумы подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности.

Он напомнил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи также разработает инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в других странах, где разрешена смена пола.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал принятие решения о запрете смены пола в России в июле.