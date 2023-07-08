08 июля 2023, 17:57
Законопроект о запрете смены пола собираются принять вопреки сопротивлению
Депутат Толстой: работу по запрету смены пола продолжат до установления полного табу
Борьбу со сменой пола продолжат до установления полного запрета таких операций. Законопроект встречает сопротивление, но будет принят. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
«Несмотря на сопротивление, которое мы испытываем при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят», — отметил он.
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По словам Толстого, депутаты собираются довести начатое до конца, закрыть все лазейки и установить полный запрет.
Спикер Госдумы подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности.
Он напомнил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи также разработает инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в других странах, где разрешена смена пола.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал принятие решения о запрете смены пола в России в июле.
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