Власть 08 июля 2023, 09:27 Госдума в июле примет решение о запрете смены пола в России Спикер Госдумы Володин: в течение июля примем решение о запрете смены пола РИА «Новости»

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Государственная дума в июле примет решение о запрете смены пола в России. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

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«Год назад приняли законы о запрете педофилии, ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он.

Володин отметил, что поддержкой и надежной опорой для любого человека является построенная на любви и взаимном уважении счастливая семья.

«Она помогает преодолевать трудности, дает силы и радость. Для каждого из нас важны традиционные семейные ценности. Счастья и любви! С праздником!» — добавил спикер Госдумы.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что операция по смене пола является «халтурой» для медиков и мракобесием.