Голикова заявила о вреде введения ковид-паспортов

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что единственным документом, предусмотренным действующим законодательством, является сертификат о прививке от коронавируса.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила она.

Голикова также рассказала, что около 8,2 миллиона доз вакцин от коронавируса произведено в России, в медицинские организации направлено 2,7 миллиона доз.

Кроме того, в стране ежедневно увеличивается количество пунктов вакцинации. По последним данным, их уже более трех тысяч.

Несколько дней назад Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с прививками даже при нулевом уровне антител. Заместитель председателя правительства также добавила, что коронавирус станет сезонным явлением, в связи с чем прививку нужно будет делать регулярно.