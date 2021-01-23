Голикова призвала переболевших ковидом не торопиться с прививками

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от вакцинации]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета, он, скорее всего, сохранится и защитит организм в случае, если организм встретится с заболевшим», — отметила Голикова.

По словам вице-премьера, коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, в связи с чем прививку нужно будет делать регулярно. Об этом пишет «Газета.ru».

Голикова подчеркнула, что мутация коронавируса не сорвет проведения масштабной вакцинации в России, и добавила, что российские ученые выявили уже 1424 разновидности 2019-nCoV.

В начале года российские власти планируют привить 20 миллионов человек. Всего вакцину получат более половины россиян без учета детей и тех, кто уже перенес COVID-19.