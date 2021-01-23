Ученые продолжают исследования об источнике происхождения коронавируса. Самой вероятной причиной они называют переход инфекции от летучих мышей. Однако эта версия уже претерпела серьезные изменения — есть предположения, что между мышью и человеком был кто-то еще.

Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

«Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась: якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — отметила Голикова.

Вице-премьер также подчеркнула, что ученые получают новую информацию и пополняют свои знания о коронавирусе «практически ежеминутно». Голикова назвала небывалым всплеск развития науки, который произошел в 2020 году в этом направлении. Она подчеркнула, что за последние годы такого точно не было.

Голикова также отметила, что первые дни масштабной вакцинации в стране были сложными. «Газета.ru» напомнила, что в России открылось уже 2250 пунктов, в которых каждый желающий может сделать прививку.