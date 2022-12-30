Власть 30 декабря 2022, 14:09 Главу ЛНР будет выбирать парламент Конституция: главу ЛНР будут избирать депутаты парламента

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Главу Луганской Народной Республики будут избирать парламентарии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст новой конституции ЛНР.

Главой республики может стать гражданин России, постоянно проживающий в стране и не имеющий гражданства и вида на жительство другого государства. На пост могут рассмотреть только претендента в возрасте от 30 лет, обладающего пассивным избирательным правом.

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Срок пребывания в должности останется прежним — пять лет.

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В тексте уточняется также, что голосование депутатов Народного совета ЛНР за главу республики может быть тайным. Это «может быть предусмотрено законом об определении порядка избрания главы Луганской народной республики», отмечается в документе.

Сейчас временно исполняющий обязанности главы ЛНР — Леонид Пасечник.

Депутаты Народного совета республики утвердили новую конституцию сегодня. За основной закон в новой редакции проголосовали все 43 депутата.

Обновленную конституцию сегодня также принял парламент Донецкой Народной Республики.