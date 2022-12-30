30 декабря 2022, 14:09
Главу ЛНР будет выбирать парламент
Конституция: главу ЛНР будут избирать депутаты парламента
Главу Луганской Народной Республики будут избирать парламентарии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст новой конституции ЛНР.
Главой республики может стать гражданин России, постоянно проживающий в стране и не имеющий гражданства и вида на жительство другого государства. На пост могут рассмотреть только претендента в возрасте от 30 лет, обладающего пассивным избирательным правом.
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Срок пребывания в должности останется прежним — пять лет.
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В тексте уточняется также, что голосование депутатов Народного совета ЛНР за главу республики может быть тайным. Это «может быть предусмотрено законом об определении порядка избрания главы Луганской народной республики», отмечается в документе.
Сейчас временно исполняющий обязанности главы ЛНР — Леонид Пасечник.
Депутаты Народного совета республики утвердили новую конституцию сегодня. За основной закон в новой редакции проголосовали все 43 депутата.
Обновленную конституцию сегодня также принял парламент Донецкой Народной Республики.
ЛНР
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