Важное 30 декабря 2022, 11:42 Парламент ДНР принял новую конституцию Парламент ДНР одобрил новую конституцию республики

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Парламент Донецкой Народной Республики принял новую конституцию. Об этом сообщил ТАСС.

С речью к парламенту выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Сегодня мы являемся участниками исторического события», — сказал он.

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По его словам, принятие конституции ознаменовало возвращение Донбасса «в лоно русской культурно-исторической традиции». Также на этом этапе можно говорить о достижении цели, к которой шли восемь лет, исполнении надежд.

Ранее 30 декабря стало известно о том, что Народный совет ЛНР также принял свою новую конституцию. Ее новую редакцию поддержали все 43 депутата парламента.

Донецкая и Луганская народные республики образовались в 2014 году после госпереворота на Украине. Российский президент Владимир Путин в начале российской спецоперации на Украине заявил, что главная цель России — защита людей в Донбассе. Осенью 2022 года большинство жителей ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации.