Главу городского совета Керчи и ее заместителя в шубе уволили после скандала с блокадниками

Главу городского совета Керчи Маю Хужину отправили в отставку с 3 февраля. После скандала вокруг поздравления блокадников работы лишилась и ее заместитель Лариса Щербула.

В администрации Керчи «360» подтвердили, что Щербула больше не работает в своей должности.

«Пока еще идет заседание внеочередной сессии горсовета. <…> По главе еще не известно», — заметили в администрации, отказавшись давать комментарии о причине, по которой одобрили отставку чиновницы.

По данным РИА «Новости», депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий как Щербулы, так и Хужиной.

Мая Хужина заявила об отставке по собственному желанию, причем дважды. Аналогичное заявление подала и Лариса Щербула. Причиной этому стало посещение местными чиновниками 11 переживших блокаду Ленинграда жителей Керчи. К блокадникам они явились в дорогих шубах, вручили медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и принесли выпечку, напоминавшую белый хлеб.

Глава городского совета Керчи при этом не прекратила работать и на днях рассказала, как подарила женщине-ветерану инвалидную коляску. Правда, после ее смерти устройство Хужина планировала забрать.