    31 января 2020, 13:44

    Чиновница в шубе опять подала в отставку. Когда она уже определится?

    Александра Ломейко

    Уйдет глава горсовета Керчи Мая Хужина в отставку или нет? Чиновница снова подала заявление, которое рассмотрят на внеочередной сессии горсовета. Прошлое она забрала «на эмоциях».

    Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал РИА «Новости», что Хужина готова выполнить «любое распоряжение главы Республики Крым». Депутаты должны собраться для рассмотрения ее заявления 3 февраля.

    Фикс заметил, что чиновница могла отозвать заявление, поскольку находилась на эмоциях.

    «Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — сказал вице-спикер.

    Депутат горсовета Керчи Александр Савченко уточнил в беседе с Telegram-каналом «Подъем», что заседание горсовета состоится не в понедельник, а уже сегодня. Мая Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой представят на нем свою версию случившегося.

    «Общая позиция будет. По итогам опубликуем решение», — заметил парламентарий. Он пояснил, что Хужину избирали по мажоритарной системе и «она не может перестать быть депутатом».

    «Она может перестать быть только председателем горсовета, но решение должно быть коллегиальное», — заключил Савченко.

    Скандал вокруг Маи Хужиной разгорелся после визита керченских депутатов к бывшим блокадникам. Одетые в дорогие шубы чиновницы подарили пожилым людям по батону и вручили медали.