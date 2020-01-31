Чиновница в шубе опять подала в отставку. Когда она уже определится?

Уйдет глава горсовета Керчи Мая Хужина в отставку или нет? Чиновница снова подала заявление, которое рассмотрят на внеочередной сессии горсовета. Прошлое она забрала «на эмоциях».

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал РИА «Новости», что Хужина готова выполнить «любое распоряжение главы Республики Крым». Депутаты должны собраться для рассмотрения ее заявления 3 февраля.

Фикс заметил, что чиновница могла отозвать заявление, поскольку находилась на эмоциях.

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — сказал вице-спикер.

Депутат горсовета Керчи Александр Савченко уточнил в беседе с Telegram-каналом «Подъем», что заседание горсовета состоится не в понедельник, а уже сегодня. Мая Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой представят на нем свою версию случившегося.

«Общая позиция будет. По итогам опубликуем решение», — заметил парламентарий. Он пояснил, что Хужину избирали по мажоритарной системе и «она не может перестать быть депутатом».

«Она может перестать быть только председателем горсовета, но решение должно быть коллегиальное», — заключил Савченко.

Скандал вокруг Маи Хужиной разгорелся после визита керченских депутатов к бывшим блокадникам. Одетые в дорогие шубы чиновницы подарили пожилым людям по батону и вручили медали.