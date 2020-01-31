Глава Керчи в шубе снова захотела помочь блокаднице. И опять оскандалилась

Глава городского совета Керчи Мая Хужина, которая попала в скандальную историю с поздравлением блокадников в шубе, продолжает работать, несмотря на заявление об отставке. Но неудачи продолжают преследовать женщину: она рассказала, что подарила женщине-ветерану коляску, чтобы после смерти забрать ее назад.

В интернет попало видео того, как Хужина, явно очень гордая собой, дает интервью местному телевидению, сообщил LifeShot. В нем она рассказала, что одна из женщин, которую они тогда навещали в шубах, пожаловалась, что не может гулять. И вот чиновница достала ей коляску, «хорошую и рабочую».

«Это мои знакомые, у них была мама. После этого, как мамы не стало… Коляска бесплатная. Мне она досталась бесплатно. Это чисто вот акция. У них эта коляска освободится, они мне позвонят, скажут. Дай бог, чтобы бабушка долго жила. Но ей 96 лет. Потом кому-то понадобится еще, значит, кому-то еще привезем», — рассказала Хужина о том, где достала коляску и что дальше планирует с ней делать.

Керченские чиновницы подали в отставку после того, как отчитались о посещении 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и принесли выпечку, внешне похожую на хлеб. Внимание привлекло, что при посещении блокадников женщины даже не разделись и так и стояли в шубах. При этом они активно позировали для фотографий.

Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместительница должны быть уволены. После этого женщины действительно написали заявления об отставке, правда, Хужина сделала это не с первого раза.