Власть 02 мая 2023, 17:01 Глава ВГА Снигиревского района Херсонской области получил медаль «За отвагу» Первый замглавы АП Кириенко вручил медаль «За отвагу» главе ВГА Снигиревского района пресс-служба администрации Снигиревского района Херсонской области

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Главу военно-гражданской администрации Снигиревского района Херсонской области Барбашова наградили медалью «За отвагу», сообщили в пресс-службе муниципалитета. Там добавили, что награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Сергей Кириенко вручил высокую государственную награду главе военно-гражданской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрию Барбашову» — рассказали в пресс-службе и добавили, что указ о награждении Владимир Путин подписал 7 апреля.

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Ранее Барбашов сообщал, что украинские власти организовали в Одесской области «концлагерь» для жителей страны, которые отказываются вступать в ряды ВСУ и сражаться с российскими военными. Глава Снигиревки добавил, что выловленных на улицах людей содержат в неподобающих условиях и вынуждают отправляться на линию соприкосновения.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе сожгли людей. По словам главы региона, после этого власти Украины обрекли страну на исчезновение.