Власть 02 мая 2023, 15:56 Независимая Украина обрекла себя на исчезновение после событий в Одессе — Сальдо Врио главы Херсонщины Сальдо: Украина обрекла себя на исчезновения после трагедии в Одессе РИА «Новости»

Читать 360tv в

После пожара в Доме профсоюзов в Одессе «независимая Украина» обрекла себя на исчезновение, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он пообещал, что украинский национализм будет уничтожен, и начало этому уже положено.

Владимир Сальдо назвал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года «варварским сожжением украинскими нацистами людей» в Доме профсоюзов. По его мнению, после этого Украина обрекла себя на исчезновение.

Реклама

«Жизнь нормальных людей в одном государстве с праздновавшими зверское массовое убийство выродками стала объективно невозможной», — подчеркнул врио главы Херсонской области.

После тех событий сотни жителей региона отправились в Донбасс, чтобы бороться с «украинским нацизмом», добавил Сальдо. Он отметил, что убийства девятилетней давности будут «стократно отомщены», а «националистическая Украина» либо коренным образом изменится, либо канет в лету.

Со дня сожжения людей в Одессе прошло девять лет. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, власти Украины не смогли запугать жителей города.