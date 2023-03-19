Мир 19 марта 2023, 05:12 Глава Снегиревки сообщил об организованном под Одессой концлагере Барбашов: под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет сражаться с Россией Pxhere

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Киевские власти организовали в Одесской области концлагерь для украинцев. Там находятся те люди, которые не хотят сражаться с Россией и отказываются от призыва в ряды ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, украинские власти в последнее время главным образом насильственно мобилизуют жителей русскоязычных областей: Одесской, Николаевской и Херсонской.

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«Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет сражаться со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — сообщил Барбашов.

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В этом концлагере, как добавил глава администрации Снигиревского района, содержат людей в тяжелых условиях на скудном питании. Также там фактически пытками принуждают пойти сражаться против России. По словам Барбашова, людей «бросают неподготовленными на линию боевого соприкосновения».

Сельсоветы, по словам собеседника агентства, провели учет мужского населения по всем селам юга Украины. Теперь люди «не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации», добавил Барбашов, отметив также, что «спрятаться в селе очень трудно».

Ранее стало известно о том, что украинские власти начали проводить скрытую и принудительную мобилизацию студентов, которых отчисляют по надуманным причинам. В первую очередь под мобилизацию попали студенты, которые имеют успеваемость чуть ниже среднего, сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на ректоров.