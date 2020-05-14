Министр культуры Любимова вылечилась от COVID-19

Министр культуры Ольга Любимова победила заражение коронавирусом и вышла на работу. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева.

«Министр культуры Ольга Любимова выздоровела и приступила к работе. Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо», — приводит РИА «Новости» слова Усачевой.

Пресс-секретарь министра добавила, что болезнь протекала у Любимовой в легкой форме. В больницу ее класть не стали. Глава министерства культуры почти три недели работала удаленно из дома. Она была на связи со всеми подразделениями министерства и профессиональным сообществом.

О болезни Любимовой стало известно 6 мая. Она стала третьим членом правительства, у которого выявили COVID-19. Сначала стало известно, что медики выявили заражение коронавирусом у премьер-министра Михаила Мишустина, потом сообщили о болезни главы Минстроя России Александра Якушева.

По последним данным, российские медики выявили 252 245 случаев COVID-19. Выздоровели 53 530 человек, скончались 2305 пациентов. В последние дни число выявленных за сутки случаев заражения 2019-nCoV стало постепенно снижаться.