04 апреля 2024, 16:44
Украина оказалась в патовой ситуации не из-за России — Лавров
Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не из-за России
На Украине сложилась патовая ситуация, но не Россия ее туда загнала. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».
Министр указал на готовность российской стороны договариваться с Украиной на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.
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«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с „формулой Зеленского“ — пусть об этом скажут», — добавил Лавров.
Глава МИД назвал самым четким и разумным план Китая по урегулированию украинского конфликта. Документ исходит из анализа причин происходящего, отметил Лавров.
Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню во время беседы 3 апреля отметили готовность к переговорам по украинскому конфликту.
Сергей Лавров
Россия
МИД РФ
Украина
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