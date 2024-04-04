Мир 04 апреля 2024, 16:44 Украина оказалась в патовой ситуации не из-за России — Лавров Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не из-за России Unsplash

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На Украине сложилась патовая ситуация, но не Россия ее туда загнала. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

Министр указал на готовность российской стороны договариваться с Украиной на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

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«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с „формулой Зеленского“ — пусть об этом скажут», — добавил Лавров.

Глава МИД назвал самым четким и разумным план Китая по урегулированию украинского конфликта. Документ исходит из анализа причин происходящего, отметил Лавров.

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню во время беседы 3 апреля отметили готовность к переговорам по украинскому конфликту.