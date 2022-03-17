Глава Крыма заявил, что извинения не спасут призывавшего убить русских детей журналиста

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал извинился за свой призыв уничтожать русских детей. Но глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это его не спасет от ответственности.

«Это хорошо, но мы тебя все равно найдем. Извиняться придется в другой стадии», — обратился Аксенов к украинскому журналисту в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что приложит все усилия для того, чтобы Шарафмал ответил за свои слова. Также глава Крыма заявил, что за задержание или взятие в плен журналиста военные получат 10 миллионов рублей из специального фонда.

Ранее украинский телеведущий в прямом эфире призвал убивать российских детей. Он решил процитировать немецкого нациста Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей. Шарафмал сначала рассказал о гибели своего друга на Украине, а затем стал желать геноцида русским.

Позже в эфире уже другого выпуска мужчина извинился за свои слова. Он сказал, что в нем говорила боль утраты друга. Он подчеркнул, что его заявление было недопустимым с точки зрения журналистики. Шарафмал добавил, что украинцы никогда не допустят такого геноцида.