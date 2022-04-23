Глава Крыма сравнил основателя «Азова» с бешеным животным

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бешеным животным основателя батальона «Азов»* Андрея Билецкого. Причиной послужило заявление последнего о возможном ударе ОТРК «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка» в Мариуполе.

Свое отношение Аксенов выразил в Telegram-канале. Слова Билецкого он счел очередным подтверждением того, что РФ ведет борьбу с «абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению».

«Бешеное животное. <…> Все, что связано с этим злом, <…> включая Верховную раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, Минобороны и так далее, <…> является законными целями для наших Вооруженных сил, для высокоточного оружия», — написал глава Крыма.

«Тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь», — подчеркнул Аксенов.

Оценку словам Билецкого также поручил дать глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Основатель нацбатальона заявил о возможном ракетном ударе по людям во время шествия «Бессмертного полка» в Мариуполе.

От ударов «Точкой-У» ранее пострадали жители Краматорска и Донецка. В частности, в Донецке от осколков ракеты 14 марта погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Меньше чем через месяц «Точка-У» ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске: 8 апреля там погибли 52 человека, множество пострадали.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.