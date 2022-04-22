«Азов» захотел ударить «Точкой-У» по «Бессмертному полку» в Мариуполе и сам в этом признался

Националистический батальон «Азов»* может нанести удар ракетой «Точка-У» по людям во время шествия «Бессмертного полка» в Мариуполе. Такое заявление в эфире украинского телеканала сделал основатель батальона Андрей Билецкий.

«Туда (в Мариуполь — прим. ред.) иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа „Точки-У“. Поэтому я бы не рисковал проводить „Бессмертные полки“ и тому подобные действия. Если в Мариуполе только попробуют организовать шествие, то украинская армия будет способна дать адекватный и яркий ответ», — сказал он. Его процитировало Ura.ru.

От ударов «Точкой-У» уже пострадали жители Краматорска и Донецка. В Донецке от осколков ракеты 14 марта погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Меньше чем через месяц «Точка-У» ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске, 8 апреля там погибли 52 человека, еще множество — пострадали.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Главной целью является денацификация и демилитаризация страны.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.