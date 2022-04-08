Минобороны РФ узнало, откуда Украина ударила по Краматорску

Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорска нанес ракетный дивизион ВСУ из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье», — сообщили в ведомстве.

Киевский режим нанес удар по краматорскому вокзалу, чтобы сорвать эвакуацию мирных жителей из города и использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ. Таким же образом украинские боевики прикрываются жителями и во многих населенных пунктах Украины, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ведомство также разоблачило фейк украинских властей, которые в попытках обвинить Россию в ударе по Краматорску распространили по социальным сетям фотографии пусковых установок «Точка-У» с российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Но на всех снимках изображены не российские ракетные комплексы. А ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружили в районе вокзала в Краматорске, применяются только украинскими войсками.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли порядка 30 человек, около 100 пострадали.