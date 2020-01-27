Глава Ингушетии второй раз за полгода отправил правительство в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство республики. Исполняющим обязанности премьер-министра назначили Владимира Сластенина.

«Мной принято решение отправить правительство РИ в отставку», — написал Махмуд-Али Калиматов в Instagram.

В пресс-службе главы региона РИА «Новости» рассказали, что исполнять обязанности председателя правительства республики будет вице-премьер Владимир Сластенин. Он занял пост заместителя главы правительства всего несколько дней назад, 22 января.

Эта отставка правительства стала уже второй для Ингушетии за последние пять месяцев. Калиматов сразу после избрания на пост главы республики подписал указ об отставке прошлого кабинета министров. Премьер-министром стал Константин Суриков. За пять месяцев ему так и не удалось до конца сформировать правительство.

Махмуд-Али Калиматов ранее был главным прокурором республики. 8 сентября депутаты Народного парламента Ингушетии избрали его главой республики.