  • Новый глава Ингушетии омолодит правительство

    08 сентября 2019, 14:53

    Алена Макаренко

    Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов представил план действий на своем посту. Он намерен навести порядок в республике и впустить в правительство молодых специалистов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
    Новый глава Ингушетии омолодит правительство

    Первый шаг, который намерен сделать новый глава республики, — навести порядок. Как юрист, он понимает важность федеральных законов, законов республики и нормативных актов ведомств.

    «Для меня важно консолидировать и объединить общество. Если направить все силы на улучшение социальной жизни жителей — многие вопросы отпадут сами по себе», — отметил Калиматов.

    Кроме того, глава республики организовал конкурс на получение должностей вице-премьера, двух министров и трех-четырех заместителей. Так он хочет помочь молодежи реализовать и показать себя, улучшить ту или иную отрасль в правительстве.

    Экс-прокурора Ингушетии избрали главой региона

    Подробнее

    «Многие отрасли проблемные, там нужны профессионалы со свежим взглядом и инновационными знаниями, поэтому омоложение будет, но будут также и кадры с опытом», — добавил Калиматов.

    Ранее депутаты Народного собрания — парламента Ингушетии избрали на пост главы республики 60-летнего Калиматова. За него проголосовали 27 из 31 депутата. После Калиматов принес присягу и официально вступил в должность.

    Председатель Народного собрания региона вручил политику штандарт руководителя региона.