Новый глава Ингушетии омолодит правительство

Первый шаг, который намерен сделать новый глава республики, — навести порядок. Как юрист, он понимает важность федеральных законов, законов республики и нормативных актов ведомств.

«Для меня важно консолидировать и объединить общество. Если направить все силы на улучшение социальной жизни жителей — многие вопросы отпадут сами по себе», — отметил Калиматов.

Кроме того, глава республики организовал конкурс на получение должностей вице-премьера, двух министров и трех-четырех заместителей. Так он хочет помочь молодежи реализовать и показать себя, улучшить ту или иную отрасль в правительстве.

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«Многие отрасли проблемные, там нужны профессионалы со свежим взглядом и инновационными знаниями, поэтому омоложение будет, но будут также и кадры с опытом», — добавил Калиматов.

Ранее депутаты Народного собрания — парламента Ингушетии избрали на пост главы республики 60-летнего Калиматова. За него проголосовали 27 из 31 депутата. После Калиматов принес присягу и официально вступил в должность.

Председатель Народного собрания региона вручил политику штандарт руководителя региона.