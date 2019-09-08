Экс-прокурора Ингушетии избрали главой региона

Врио главы Ингушетии представили властям республики Подробнее

По закону республики, главу Ингушетии выбирают на тайном голосовании депутаты парламента. Они голосуют за одного из кандидатов, которых предлагает на пост президент государства.

Владимир Путин выбрал на должность три кандидатуры и 26 августа внес список на рассмотрение. Кроме Калиматова были заявлены депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Сам Калиматов в тот момент исполнял обязанности главы Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Махмуд-Али Калиматов родился в 1959 году в селе Чемолган (Казахская ССР). После военной службы он получил юридическое образование и начал свою карьеру в прокуратуре Самары. В 1997 году Калиматов занял должность прокурора города, а затем, в 2004 году, был назначен на пост главного прокурора Ингушетии.

Потом он вернулся в Самару, где с 2015 года трудился на должности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региону.