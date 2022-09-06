Власть 06 сентября 2022, 02:10 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров опроверг слухи о своей потенциальной работе в «другом ведомстве» Глава Чечни Кадыров заявил, что не оставит работу в республике ради «другого ведомства»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о своем переходе с работы в республике в «другое ведомство». Он заявил, что не имеет права просто так уйти с поста. Свое видеообращение чеченский лидер опубликовал в Telegram-канале.

«Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», — сказал он в видео.

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Ранее Кадыров опубликовал пост о бессрочном отпуске, чем вызвал много досужих слухов и рассуждений. Глава Чечни заверил, что не собирается покидать свой пост без согласования с народом и президентом страны.

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«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — написал Кадыров.

В Кремле заявили, что видели сообщения главы Чечни о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».

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