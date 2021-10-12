Глава администрации Пензы подал в отставку

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию 12 октября. О кадровом изменении сообщил официальный сайт администрации города Пензы.

Главой администрации города Андрей Лузгин был с 25 октября 2019 года. До этого он работал заместителем председателя правительства Пензенской области, отвечал за разработку государственных программ области и за социально-экономическое развитие региона.

На внеочередном заседании Пензенской городской думы, которое состоится 15 октября, депутаты рассмотрят вопрос о сложении полномочий Андреем Лузгиным. Временно исполнять обязанности главы будет замглавы городской администрации Александр Басенко.

Глава администрации крымского города Судак Игорь Степиков 11 октября написал заявление об отставке с занимаемой должности. Градоначальник заявил, что планирует и дальше жить и работать в городе.

Чуть раньше пост мэра решил покинуть градоначальник Белгорода Юрий Галдун. Он возглавлял белгородскую администрацию с 2019 года.