Глава Судака написал заявление об отставке

Глава администрации города Судака Игорь Степиков 11 октября написал заявление об отставке с занимаемой должности. О решении сообщил ТАСС.

Игорь Степиков сообщил, что планирует и дальше жить и трудиться в Судаке. По его словам, он хочет быть в строю и быть рядом со своей командой. В какой должности планирует работать, глава администрации крымского города не рассказал.

«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», — заявил Степиков.

Игорь Степиков родился 19 ноября 1969 года в Феодосии. В 1991-м получил высшее образование в Киевском высшем общевойсковом командном дважды краснознаменном училище имени Фрунзе, а в 2009 году — второе высшее образование в Одесском институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Администрацию Судака Степиков возглавлял с октября 2019 года.

Заявление об увольнении по собственному желанию написал и мэр Белгорода Юрий Галдун. Отставку мэра обсудят на внеочередном заседании городского совета депутатов, которое намечено на 13 октября.