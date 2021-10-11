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    11 октября 2021, 10:34

    Глава Судака написал заявление об отставке

    Глава Судака Игорь Степиков написал заявление об отставке

    Антон Ишбульдин

    Глава администрации города Судака Игорь Степиков 11 октября написал заявление об отставке с занимаемой должности. О решении сообщил ТАСС.

    Глава Судака написал заявление об отставке

    Игорь Степиков сообщил, что планирует и дальше жить и трудиться в Судаке. По его словам, он хочет быть в строю и быть рядом со своей командой. В какой должности планирует работать, глава администрации крымского города не рассказал.

    «Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», — заявил Степиков.

    Игорь Степиков родился 19 ноября 1969 года в Феодосии. В 1991-м получил высшее образование в Киевском высшем общевойсковом командном дважды краснознаменном училище имени Фрунзе, а в 2009 году — второе высшее образование в Одесском институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Администрацию Судака Степиков возглавлял с октября 2019 года.

    Заявление об увольнении по собственному желанию написал и мэр Белгорода Юрий Галдун. Отставку мэра обсудят на внеочередном заседании городского совета депутатов, которое намечено на 13 октября.