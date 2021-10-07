Белгород остался без мэра

Мэр Белгорода Юрий Галдун решил покинуть свой пост. Градоначальник написал заявление по собственному желанию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Теlеgrаm-канале.

Заявление Галдуна рассмотрит Совет депутатов Белгорода. Отставку мэра обсудят на внеочередном заседании, которое намечено на 13 октября.

Причины, по которым Галдун решил покинуть свой пост, неизвестны.

Галдун возглавил городскую администрацию в 2019 году. Перед этим с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года он занимал должность заместителя мэра. Также Галдун успел поруководить департаментом ЖКХ Белгородской области.

Депутаты горсовета ранее практически единогласно решили премировать Галдуна за исполнение городского бюджета за I полугодие 2021 года. О присуждении премии отчитались на очередной сессии 28 сентября. Сумму поощрения разглашать не стали. Средства выделят из городской казны. Причем это уже вторая премия, которую депутаты выписали градоначальнику. В прошлый раз его поощрили за исполнение бюджета 2020 года.