Власть 06 июня 2023, 17:45 Героям СВО бесплатно выдадут земельные участки Президент Путин рекомендовал большей части регионов бесплатно выдавать героям СВО землю РИА «Новости»

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Отличившиеся в ходе выполнения задач в специальной военной операции военные и добровольцы-контрактники смогут бесплатно получить земельные участки в различных регионах России. Окончательное решение о такой мере поддержки примут власти субъектов. Распоряжение отдал президент России Владимира Путина, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новая мера не распространится на города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Властям этих субъектов рекомендовали принять законы о других способах поддержки героев специальной военной операции.

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Получить земельные участки смогут военнослужащие, заключившие контракт добровольцы, бойцы Росгвардии, получившие звания Героев России или награжденные орденами за заслуги во время специальной военной операции, а также ветераны боевых действий.

Меру поддержки также распространят на семьи и родственников погибших бойцов в ходе спецоперации.

В конце декабря прошлого года по предложению Минобороны президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении участков земли в Московской области и Крыму военнослужащим, награжденным государственными наградами за заслуги в специальной военной операции, а также семьям погибших. В феврале в этот вид помощи включили бойцов Росгвардии.