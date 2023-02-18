Общество 18 февраля 2023, 01:59 Путин расширил норму выдачи земель в Крыму и Подмосковье героям СВО Путин расширил на бойцов Росгвардии норму о землях в Крыму и Подмосковье для героев СВО РИА «Новости»

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Отличившиеся в ходе спецоперации сотрудники Росгвардии смогут наравне с военнослужащими получать бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» вносит изменения в аналогичный документ от 19 декабря 2022 года. Согласно этому документу, властям Крыма, Севастополя и Подмосковья было рекомендовано принять нормы, которые регламентируют бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим, награжденным государственными наградами за заслуги в специальной военной операции, а также семьям погибших.

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Поправка распространяет эту норму еще и на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.

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В Госдуму внесли проект закона, который вводит термин «дети спецоперации» и определяет меры поддержки для них. Такой статус могут получить те россияне, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации.