Спецоперация 02 сентября 2022, 23:41 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны предложило давать участки в Подмосковье и Крыму отличившимся в спецоперации Минобороны предложило выделять участки в Подмосковье и Крыму отличившимся в спецоперации РИА «Новости»

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Минобороны предложило предоставлять земли ветеранам спецоперации на Украине и тем, кто отличился во время ее проведения. Участки планируют выделять в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

Оборонное ведомство подготовило проект президентского указа о предоставлении земель. Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.

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«Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым <…> принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно», — написали в проекте.

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Как отметили в документе, указ станет дополнительной мерой поддержки российских военных, отличившихся в ходе специальной операции на Украине. Решение распространят и на ветеранов спецоперации.

Органам исполнительной власти поручили заключить соглашения с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя. Последние определят порядок работы при передаче участков военнослужащим.

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