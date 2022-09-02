Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

02 сентября 2022, 23:41

Минобороны предложило давать участки в Подмосковье и Крыму отличившимся в спецоперации

Минобороны предложило выделять участки в Подмосковье и Крыму отличившимся в спецоперации

Читать 360tv в

Минобороны предложило предоставлять земли ветеранам спецоперации на Украине и тем, кто отличился во время ее проведения. Участки планируют выделять в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

Оборонное ведомство подготовило проект президентского указа о предоставлении земель. Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.

Реклама

«Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым <…> принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно», — написали в проекте.

Реклама

Как отметили в документе, указ станет дополнительной мерой поддержки российских военных, отличившихся в ходе специальной операции на Украине. Решение распространят и на ветеранов спецоперации.

Органам исполнительной власти поручили заключить соглашения с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя. Последние определят порядок работы при передаче участков военнослужащим.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама