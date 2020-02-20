Американский броневик попытался выдавить российский «Тигр» с дороги в Сирии. Видео

Американский броневик заставил съехать с дороги российский бронеавтомобиль «Тигр». Видео случившегося в Сирии опубликовано на YouTube. Оно обрывается на моменте, когда обе машины останавливаются.

Дорогу транспортные средства не поделили в районе города Камышлы, который расположен на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в описании ролика. Данных о дате съемки информации нет.

Кадры снял пассажир машины, которая догнала колонну автомобилей с российскими флагами. В ней ехали бронеавтомобиль «Тигр» и БТР. Впереди них держали два бронированных американских автомобиля. На одном из них виден сложенный флаг США.

Колонна двигалась довольно медленно. «Тигр» пошел на обгон американского броневика. Тот заблокировал российской машине проезд, заставив ее съехать в поле. После этого транспортные средства остановились, а видео оборвалось.

Центральное командование США (CENTCOM), уточняет РИА «Новости», не стало комментировать видеозапись. Официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан заявил, что американцы по-прежнему тесно взаимодействуют «по линии предотвращения конфликтов с русскими».

«В основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений», — заметил он, охарактеризовав контакты с российскими военными как профессиональные.

В Минобороны РФ информацию тоже пока не прокомментировали.

В окрестностях Камышлы у американцев произошел конфликт с сирийцами. Военные США открыли огонь по гражданскому населению. Погиб 14-летний подросток. К пункту базирования американскую колонну вывели военные РФ.