Атака на кальянные в Германии. Стрелок был правоэкстремистских взглядов и верил в теории заговора

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Мотивы стрелка следователи установили после того, как изучили его письменное признание. Он также объяснил свой поступок на видео, которое оставил перед атакой. По данным Bild, Тобиас Р. говорил о необходимости уничтожения определенных народов, высылку которых из Германии уже невозможно осуществить.

А за несколько дней до случившегося подозреваемый, как пишут в Focus, опубликовал на YouTube ролик в духе теорий заговора. В нем житель Германии на английском языке говорит о «личном послании всем американцам» и заявляет о существовании в США подземных военных сооружений, где мучают и убивают детей. Тобиас Р. в своем обращении призвал американцев «проснуться» и «бороться» против этого. При этом в материале нет намеков на то, что молодой человек собирается совершить преступление в Германии.

Под видео предполагаемый преступник прикрепил ссылку на свою личную страницу в социальной сети, на которой делился информацией о себе. Тобиасу Р. 43 года, и он из Ханау. Там же окончил школу. Затем после альтернативной службы в ФРГ учился в Байройте.

В последнее время Тобиас публиковал видео, одно из которых длиной чуть менее часа. В роликах предполагаемый убийца говорит спокойно и очень структурированно. Он объясняет свои запутанные теории заговора, говорит, что за ним следит разведка. Там же есть несколько документов. Тобиас Р. открыто высказывал расистские мысли, негативно относился к мигрантам из арабских стран и Турции. Сейчас личная страница подозреваемого находится офлайн.

Политолог и эксперт по терроризму Питер Нейман считает, что подозреваемый создал свою собственную идеологию на основе различных других.

«Автор не скрывает того факта, что он враждебно относится к иностранцам. Он считает, что арийцы стоят выше других, и выражает свою ненависть ко всем другим народам, особенно мусульманам», — заявил Нейман. Кроме того, в материалах можно увидеть враждебное отношение к женщинам.

Сосед предполагаемого преступника рассказал в эфире FOCUS Online, что тот вел себя «совершенно незаметно» и «нормально». Близко они знакомы, по-видимому, не были, просто регулярно здоровались. По информации Bild, предполагаемый убийца имел право на владение охотничьим оружием.

В городе Ханау, Германия, в ночь на четверг мужчина открыл огонь в кальянном баре «Полночь». После этого он поступил так же в другом заведении — в двух километрах от первого места преступления. Позже нападавшего нашли мертвым в собственной квартире. Рядом было обнаружено еще одно тело. Оно принадлежит матери предполагаемого убийцы. Всего погибли 11 человек, включая преступника, сообщает Bild. Среди погибших люди с миграционным прошлым.