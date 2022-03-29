Мединский назвал конструктивными прошедшие переговоры с Украиной в Стамбуле

Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что прошедшая встреча сторон в Стамбуле прошла конструктивно. Его слова привел в Telegram-канале телеканал «Звезда».

«Завершились переговоры, они прошли конструктивно. Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию. Предложения будут рассмотрены, доложены президенту и дан наш ответ», — рассказал он.

Также Мединский сообщил, что Россия сделает два шага по деэскалации конфликта на Украине по военной и политической части, в частности, кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

В рамках переговоров в Стамбуле Мединский впервые провел личную встречу с руководителем украинской делегации Давидом Арахамией.