Депутат Госдумы не исключил, что итоги переговоров РФ и Украины приведут к окончанию спецоперации

Специальная операция России на Украине может быть близка к завершению. Такое заявление сделал депутат Госдумы Алексей Чепа по итогам переговоров двух стран в Турции.

Результат диалога представителей России и Украины, по мнению заместителя главы международного комитета Госдумы, можно считать предпосылкой к завершению спецоперации.

«Хочется верить, что это серьезная заявка на то, что эта операция уже близка к завершению. Многие вопросы практически решены. Нужно определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины», — заявил Чепа.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле в закрытом режиме. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта на Украине. Вторая сторона подтвердила стремление к безъядерному статусу и подписала соответствующее предложение, пишет «Газета.ru».