Генерала Лебедя обвинили в разработке плана по свержению Горбачева в 1991 году

Генерал Александр Лебедь в августе 1991 года участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева. В то время он командовал 106-й воздушно-десантной дивизией и являлся заместителем командующего ВДВ.

С обвинениями выступил последний в истории Советского Союза первый секретарь столичного горкома КПСС Юрий Прокофьев в интервью «Ленте.ру».

«Он выступил как настоящий предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошел так называемый переворот, он встал на сторону Ельцина», — рассказал Прокофьев.

Политик отметил, что 19 августа 1991 года генерал Лебедь выполнял приказ ГКЧП. Он во главе батальона тульских десантников взял в окружении здание Белого дома. Однако 20 августа перешел на сторону Бориса Ельцина.

Прокофьев заявил, что к созданию ГКЧП мог быть причастен сам Горбачев. Он понимал, что после внеочередного съезда партии в октябре 19991 года, Горбачева бы не убрали с должности генерального секретаря ЦК КПСС, следовательно и с поста президента СССР.

«Чтобы удержать власть и продолжить добивать Советский Союз, и был организован путч. Это мое мнение», — заявил он.