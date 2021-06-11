Сериал о Горбачеве с Хаматовой и Мироновым снимут в России

Весной следующего года стартуют съемки многосерийного фильма «Горбачев», в котором главные роли сыграют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра IVI.

По данным издания, съемки пройдут в Москве, Ставрополе, Вашингтоне, Рейкьявике, Лондоне и Берлине. Сериал будет состоять из 20 эпизодов. Премьерный показ намечен на 2023 год. Картина основана на спектакле Театра Наций «Горбачев» про первого президента СССР.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны», — признался Михаил Горбачев.