Социолог перечислил причины, по которым Ельцин победил на выборах 1996 года

Первый президент России Борис Ельцин переизбрался на второй строк благодаря своему предвыборному штабу. Во время избирательной кампании 1996 года в нем учли все недостатки политика в глазах избирателей.

Социолог Николай Попов рассказал в интервью Lenta.ru, что перед выборами Ельцин уступал конкурентам по трем пунктам.

«Ельцин проигрывал своим конкурентам в трех вещах: это провал в экономике, Чеченская война и его полная отстраненность от руководства», — пояснил руководивший в то время направлением Аналитического центра президента России специалист.

Попов напомнил, что осенью 1995 года Ельцин фактически «выпал из обоймы». Причин этому было несколько.

«Ельцина никто не видел. <…> То лечился, то был в глухом запое, как считалось в народе», — заметил социолог.

Популярность главы государства значительно возросла после того, как ликвидировали задолженность по зарплатам бюджетникам. Ведение активных боевых действий в Чечне прекратили, а Ельцин появился на телевидении в образе харизматичного лидера. Акцент был сделан на «танцы и яркие выступления».

Президентские выборы 1996 года прошли в два тура. Борис Ельцин победил своего оппонента и лидера КПРФ Геннадия Зюганова ровно 25 лет назад — 3 июля. Первый тур состоялся 16 июня.