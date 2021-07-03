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    03 июля 2021, 01:15

    Социолог перечислил причины, по которым Ельцин победил на выборах 1996 года

    Александра Ломейко

    Первый президент России Борис Ельцин переизбрался на второй строк благодаря своему предвыборному штабу. Во время избирательной кампании 1996 года в нем учли все недостатки политика в глазах избирателей.

    Социолог Николай Попов рассказал в интервью Lenta.ru, что перед выборами Ельцин уступал конкурентам по трем пунктам.

    «Ельцин проигрывал своим конкурентам в трех вещах: это провал в экономике, Чеченская война и его полная отстраненность от руководства», — пояснил руководивший в то время направлением Аналитического центра президента России специалист.

    Попов напомнил, что осенью 1995 года Ельцин фактически «выпал из обоймы». Причин этому было несколько.

    «Ельцина никто не видел. <…> То лечился, то был в глухом запое, как считалось в народе», — заметил социолог.

    Популярность главы государства значительно возросла после того, как ликвидировали задолженность по зарплатам бюджетникам. Ведение активных боевых действий в Чечне прекратили, а Ельцин появился на телевидении в образе харизматичного лидера. Акцент был сделан на «танцы и яркие выступления».

    Президентские выборы 1996 года прошли в два тура. Борис Ельцин победил своего оппонента и лидера КПРФ Геннадия Зюганова ровно 25 лет назад — 3 июля. Первый тур состоялся 16 июня.