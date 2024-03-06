Власть 06 марта 2024, 00:38 «Газпрому» разрешили ограничить раскрытие данных Путин разрешил «Газпрому» и «Газпром нефти» ограничить раскрытие данных РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин разрешил «Газпрому», «Газпром нефти» и ряду контролируемых ими компаний самостоятельно решать вопросы по раскрытию корпоративной информации. Указ об этом решении разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Эти организации войдут в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе ограничить раскрытие «состава и объема данных».

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Ранее сообщалось, что в обращении по случаю Дня «Газпрома» на выставке «Россия» президент Владимир Путин сказал, что компания успешно осваивает глобальные рынки и ставит перед собой только амбициозные цели, работает на стратегическую перспективу и вносит серьезный вклад в технологический суверенитет России.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре отмечал, что на газификацию страны в 2024 году направят 270 миллиардов рублей. По его словам, к 2030 году компания выполнит поставленную задачу по полной газификации страны.