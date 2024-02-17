Важное 17 февраля 2024, 14:04 Путин указал на вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России Путин: «Газпром» вносит особый вклад в технологический суверенитет России РИА «Новости»

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Компания «Газпром» работает на стратегическую перспективу и вносит серьезный вклад в технологический суверенитет России. Об этом в обращении по случаю Дня «Газпрома» на выставке «Россия» сказал президент страны Владимир Путин.

«Компания работает с пониманием государственных интересов, работает на стратегическую перспективу и вдолгую», — заявил он.

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Президент отметил, что «Газпром» успешно осваивает глобальные рынки и ставит перед собой только амбициозные цели.

«Уверен, что компания и в будущем продолжит четко воплощать все стратегические планы развития в жизнь», — добавил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре отмечал, что на газификацию страны в 2024 году направят 270 миллиардов рублей. По его словам, к 2030 году компания выполнит поставленную задачу по полной газификации страны.

По поручению Путина правительство установит приоритет социальной газификации, уделив главное внимание участникам СВО.