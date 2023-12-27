Власть 27 декабря 2023, 03:09 Миллер озвучил срок полной газификации в России Миллер: задача по полной газификации в России будет выполнена к 2030 году Pixabay

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Поставленная президентом задача по полной газификации в России будет «абсолютно точно» выполнена к 2030 году. Об этом на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Фрагмент их беседы привело РИА «Новости».

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100% газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заверил Путина глава корпорации.

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К началу 2024 года уровень технически возможной сетевой газификации составит 89%, за прошедший год голубое топливо по трубопроводам провели в более 400 населенных пунктов, для этого построили 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, отметил Миллер.

Кабмин по поручению Путина установит приоритет очередности социальной газификации, уделив внимание участникам спецоперации. Правительству поручили проработать меры поддержки малоимущих граждан по покупке и установке газоиспользующего оборудования.