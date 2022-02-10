Постпред при ООН объяснил, почему действия западных стран могут привести к катастрофе

Страны Запада играют в переговорах по гарантиям безопасности на повышение ставок, что может привести к трагедии. Об этом сказал постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру», — привело слова политика РИА «Новости».

При этом Гатилов засомневался в том, что США и их западные партнеры реально готовы к тому, чтобы развязать конфронтацию с Россией, а их давление и санкции используются как раз для того, чтобы повышать ставки.

Представитель России заявил, что не думает, что правительство США по-настоящему готовится к конфликту, но их действия заставляют переосмыслить многие вещи и сделать нужные выводы. Гатилов подчеркнул, что все эти приемы известны дипломатам и применялись в истории неоднократно.