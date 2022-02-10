Постпред при ООН объяснил, почему действия западных стран могут привести к катастрофе
Постпред при ООН в Женеве Гатилов: США играют на повышение, что может привести к трагедии
Страны Запада играют в переговорах по гарантиям безопасности на повышение ставок, что может привести к трагедии. Об этом сказал постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру», — привело слова политика РИА «Новости».
При этом Гатилов засомневался в том, что США и их западные партнеры реально готовы к тому, чтобы развязать конфронтацию с Россией, а их давление и санкции используются как раз для того, чтобы повышать ставки.
Представитель России заявил, что не думает, что правительство США по-настоящему готовится к конфликту, но их действия заставляют переосмыслить многие вещи и сделать нужные выводы. Гатилов подчеркнул, что все эти приемы известны дипломатам и применялись в истории неоднократно.