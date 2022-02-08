Американский президент Джо Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину. Вместо предполагаемой России лидер Штатов поначалу назвал Германию.

Байден ошибся в ходе пресс-конференции, которая прошла после беседы с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда „Северного потока — 2“ не станет, мы положим ему конец», — сказал он.

Как уточнил Telegram-канал Пул N3, Джо Байден пообещал журналистам, что Штаты точно смогут это сделать в ответ на вопрос о том, как именно.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия в этом вопросе солидарна с США, и если Россия действительно нападет на Украину, то страны предпримут одинаковые шаги в вопросах санкций.

В последнее время страны запада активно продвигают вопрос возможной атаки Россией Украины. Российские власти неоднократно отрицали подобные заявления и отвечали, что РФ проводит миролюбивую политику, не собираясь ни на кого нападать.