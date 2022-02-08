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    08 февраля 2022, 11:02

    Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину

    Екатерина Боснак

    Американский президент Джо Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину. Вместо предполагаемой России лидер Штатов поначалу назвал Германию.

    Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину

    Байден ошибся в ходе пресс-конференции, которая прошла после беседы с немецким канцлером Олафом Шольцем.

    «Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда „Северного потока — 2“ не станет, мы положим ему конец», — сказал он.

    Как уточнил Telegram-канал Пул N3, Джо Байден пообещал журналистам, что Штаты точно смогут это сделать в ответ на вопрос о том, как именно.

    Немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия в этом вопросе солидарна с США, и если Россия действительно нападет на Украину, то страны предпримут одинаковые шаги в вопросах санкций.

    В последнее время страны запада активно продвигают вопрос возможной атаки Россией Украины. Российские власти неоднократно отрицали подобные заявления и отвечали, что РФ проводит миролюбивую политику, не собираясь ни на кого нападать.