Власти Бразилии раскрыли попытку США сорвать визит Болсонару в РФ
Вице-президет Бразилии Моурау: США пытались сорвать визит президента Болсонару в Россию
США предприняли попытку сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. Об этом рассказал вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау. Его слова привела газета Valor Economico.
Моурау заявил, что Вашингтон всегда пытается применять свое влияние и удерживать другие страны от каких-либо действий.
«Не знаю, каково было содержание разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — отметил бразильский вице-президент.
Ранее сам Болсонару заявил, что у него складываются хорошие отношения со всеми странами.
«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — сказал политик.
Ранее газета Folha de Sao Paulo сообщила, ссылаясь при этом на осведомленные источники в МИД страны, что США оказывают дипломатическое давление на Бразилию с целью помешать визиту президента Болсонару в Россию. Таким образом они стараются якобы дипломатически изолировать российского президента Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.