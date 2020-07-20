«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», — рассказала Петренко.

По данным следователей, правоохранительные органы также сообщали губернатору о предварительном следствии. Это, по мнению ведомства, позволяло ему принимать меры «к сокрытию причастности к преступной деятельности».

Помимо этого, следствию стало известно, что Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова задерживали в качестве подозреваемых. Это было на начальном этапе расследования убийства бизнесмена Евгения Зори. Задержание проходило на основании показаний свидетелей и других материалов следствия. Однако через двое суток их отпустили, а уголовное преследование было прекращено из-за отсутствия достаточных доказательств.

«Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — добавили в ведомстве.

Кроме того, при дальнейшем расследовании убийства Евгения Зори «не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова».

Учитывая данную информацию, СК намерен «всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с расследованием убийства и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в начале июля. Его обвиняют в организации убийств и покушении на предпринимателей в 2004–2005 годах. На главу региона как на заказчика указали задержанные ранее исполнители этих преступлений.