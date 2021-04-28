ФСИН рассказала о состоянии здоровья Михаила Абызова

Во ФСИН сообщили, что бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов находится в удовлетворительном состоянии. COVID-19 у него протекает в легкой форме.

«Состояние здоровья Абызова удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

Ранее адвокат Абызова Юлий Тай рассказал, что бывшего министра принесли в камеру для видеосвязи на носилках. Перед заседанием Абызова госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина», сообщала «Газета.ru». Сначала у него диагностировали пневмонию. Но адвокат уточнил, что речь идет именно о коронавирусе, но в легкой форме. Врачи решили, что он сможет участвовать в судебном заседании в таком состоянии.

Мосгорсуд прервал слушание по жалобе на изъятие в доход государства 32,5 миллиарда рублей у экс-министра. Следующее заседание состоится 13 мая.

Михаилу Абызову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, создании и участии в преступном обществе. По данным следствия, 7 февраля 2018 года он продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания» на Кипре, а на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом.