Принесли на носилках. Абызов принял участие в суде после заражения коронавирусом

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов принял участие в заседании суда по видеосвязи. По словам его адвоката Юлия Тая, бывшего министра принесли в камеру для видеосвязи на носилках.

«Михаила Анатольевича принесли на носилках. Мы видели это на экране в зале заседания, он просто лежал на столе и даже не узнавал меня, когда я к нему обращался. Очевидно, что он находился в предобморочном состоянии. Рядом с ним мы видели человека, полностью экипированного в химическую защиту», — рассказал адвокат РИА «Новости».

Перед заседанием Абызова госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина». Сначала у него диагностировали пневмонию. Но адвокат уточнил, что речь идет именно о коронавирусе, но в легкой форме. В таком состоянии, решили врачи, Абызов может участвовать в судебном заседании.

Михаилу Абызову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, создании и участии в преступном обществе. 7 февраля 2018 года бывший министр, как считают прокуроры, продал акции ОАО «Сибирская энергетическая компания» на Кипре, а на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом.