Экс-министру Абызову продлили арест на 3 месяца

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей до 25 марта», — приводит агентство слова собеседника.

В следственном изоляторе «Лефортово» Абызов находится с марта прошлого года. Его арестовали по обвинению в хищении четырех миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, экс-министр и его сообщники похитили деньги у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Абызову грозит 20 лет лишения свободы.

В октябре с него взыскали в счет государства 32 миллиарда 540 миллионов рублей. В камере вместе с Абызовым сидит бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей.